Путин обязал собственников предприятий ликвидировать ущерб экологии

Владимир Путин подписал закон, согласно которому владельцы промышленных предприятий обязаны за пять лет до конца срока эксплуатации своих объектов представить на государственную экологическую экспертизу план мероприятий по предупреждению и устранению негативных для окружающей среды последствий их работы. Эта информация опубликована на официальном портале правовой информации.

По «усольскому» закону разработку мероприятий по защите от загрязнения в ходе работы предприятий контролирует правительство. Закон также определяет прозрачность платежей, идущих на выполнение соответствующих мер, чтобы упредить их нецелевое использование. В частности, речь идёт об аккумулировании средств от платы за негативное воздействие на природу, штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и платежей по искам о возмещении вреда.

«Усольским» закон называют неофициально из-за предприятия, работавшего в Иркутской области. «Усольехимпром» стал банкротом в 2017 году. После остановки производства на промышленной площадке осталось большое количество вредных отходов. Как в других случаях ранее, так и в этом ликвидация экологического ущерба легла на плечи государства.

Действие закона распространяется в том числе на угольные шахты. Их владельцы должны иметь план ликвидационных работ и финансовое обеспечение по их проведению за пять лет до истечения срока пользования участком недр. Промышленный объект следует ликвидировать в соответствии с этим документом, который должен пройти экоэкспертизу.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете автоматического списания банками соцвыплат в счёт погашения долгов граждан. Теперь финансово-кредитные организации смогут делать это только после получения согласия заёмщика, причём это требование будет предъявляться к каждой подобной выплате.