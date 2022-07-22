Попавший под санкции директор УГМК Козицын покинул должность

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Андрей Козицын

Предприниматель Андрей Козицын покинул пост генерального директора Уральской горно-металлургической компании (УГМК), который занимал с 2002 года, сообщается на сайте компании. Генеральным директором компании назначен Эльфат Исмагилов, ранее занимавший пост председателя совета директоров. Отмечается, что решение Козицына связано с возможным наложением персональных западных санкций и направлено на исключение рестрикций против компаний группы УГМК.

Целью решения является сохранение стабильности работы Уральской горно-металлургической компании и компаний группы на всех рынках и исполнение принятых на себя обязательств перед работниками и контрагентами,— говорится в сообщении.

Поводом для этого стало включение Козицына в расширенный список лиц, попавших под ограничения в рамках очередного пакета антироссийских санкций. 19 июля издание EUobserver со ссылкой на источники раскрыло его содержание: под очередные рестрикции Евросоюза подпадут Уральская горно-металлургическая компания, Сбербанк (санкции против него будут ужесточены) и представители байкерского клуба «Ночные Волки». В санкционный список дополнительно попали мэр Москвы Сергей Собянин, российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также глава Ростеха Сергей Чемезов.

Сам седьмой пакет был утвержден накануне, о чем сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, принятие нового пакета санкций должно послать «четкий» сигнал Кремлю о том, что ЕС продолжит поддерживать санкционное давление «столько, сколько потребуется».