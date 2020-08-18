Отельеры не исключают закрытия 40% небольших гостиниц в РФ из-за пандемии

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Около 22% небольших российских гостиниц не открылись после снятия введённых в связи с пандемией коронавируса ограничений, ещё 20% могут закрыться к концу года, рассказал член генерального совета «Деловой России» Дмитрий Шлопак, возглавляющий комитет по гостиничному бизнесу московского регионального отделения бизнес-объединения.

Как пояснил эксперт, наиболее тяжёлым образом складывается ситуациях в городских гостиницах. Это связано не только с отсутствием турпоток, но и с уменьшением числа командированных. Так, по данным Шлопака, средняя загруженность отелей на данный момент не превышает 25–30%, обычно в это время года показатели загруженности держатся на уровне не менее 65%, передаёт ТАСС.

Если у крупных гостиниц и был какой-то запас прочности, у малых его не было. При этом сейчас они расплачиваются с долгами, а впереди ещё выплата налогов, — резюмировал Шлопак.

Как писал NEWS.ru ранее, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что стоимость тура на неделю для двоих на Юг России с вылетом из Москвы снизилась на 15–20%.