Опубликована карта McDonald’s, которые откроют в Москве

Фото: Pearlfisher / twitter

Сеть ресторанов McDonald’s, которую выкупил российский бизнесмен, скоро вновь откроют в Москве. Карту опубликовал Telegram-канал «Москвач», всего на ней — внутри МКАД — 12 точек. Однако название не показано, виден только логотип компании — знаменитая желтая буква «М».

Карта с адресами Маков, которые вновь откроются 12 июня, — сказано в сообщении.

При этом ранее в компании заявляли, что в Москве и Московской области сначала заработает 15 точек нового McDonald’s. Сколько еще ресторанов начнут принимать гостей позднее неизвестно.

Американскую сеть кофеен Starbucks, которая ушла из России из-за спецоперации на Украине так же как McDonald’s, можно будет заменить отечественным аналогом с названием Zaварка, считает депутат Мособлдумы Сергей Маликов. По его мнению, российские бренды сейчас находятся на достойном уровне и готовы заменить зарубежных производителей.

Производитель потребительских товаров Unilever под брендами Dove, Axe, Rexona, «Чистая Линия», Domestos, Cif, «Чёрный жемчуг», «Лесной бальзам» и другие также приостановит экспорт в РФ.