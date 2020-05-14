Около трети российских компаний угрожает банкротство

Доля российских компаний, которые могут стать банкротами увеличилась до 32%. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра социологических разработок (ЦСР).
Больше всего потенциальных банкротов находится в сферах торговли и услуг (40%). Меньше всего банкротство угрожает отраслям энергетики и других ресурсов (24%).
Аналитики ЦСР выяснили, что 58% компаний, которым грозит банкротство, не смогут воспользоваться мораторием на банкротства. Большинство из них работают в сферах здравоохранения и фармацевтики, а также финансов, инвестиций и страховой деятельности.
Как
Опрос был проведён среди 2 тысяч компаний в разных секторах экономики.
NEWS.ru писал, что две трети мебельных производств России могут обанкротиться к июлю, заявили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Это связано с тем, что мебельная отрасль практически прекратила свою деятельность из-за пандемии, но за ней были сохранены все финансовые обязательства.
Тепличный комплекс в России также находится на грани банкротства. Оптовые цены на овощи упали из-за резкого падения спроса, который возник после закрытия точек общепита.
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