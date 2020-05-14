Около трети российских компаний угрожает банкротство

https://static.news.ru/photo/e3bbee7e-9616-11ea-b0e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доля российских компаний, которые могут стать банкротами увеличилась до 32%. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра социологических разработок (ЦСР).

Больше всего потенциальных банкротов находится в сферах торговли и услуг (40%). Меньше всего банкротство угрожает отраслям энергетики и других ресурсов (24%).

Аналитики ЦСР выяснили, что 58% компаний, которым грозит банкротство, не смогут воспользоваться мораторием на банкротства. Большинство из них работают в сферах здравоохранения и фармацевтики, а также финансов, инвестиций и страховой деятельности.

Как сообщает РБК, чаще всего респонденты называют причинами вероятного банкротства снижение спроса на товары и услуги (63%), невозможность оплачивать кредиты (60%) и приостановку деятельности из-за карантина (57%).

Опрос был проведён среди 2 тысяч компаний в разных секторах экономики.

NEWS.ru писал, что две трети мебельных производств России могут обанкротиться к июлю, заявили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Это связано с тем, что мебельная отрасль практически прекратила свою деятельность из-за пандемии, но за ней были сохранены все финансовые обязательства.

Тепличный комплекс в России также находится на грани банкротства. Оптовые цены на овощи упали из-за резкого падения спроса, который возник после закрытия точек общепита.