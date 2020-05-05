Тепличный комплекс РФ оказался на грани банкротства

https://static.news.ru/photo/d5583568-8ebe-11ea-9567-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Плодовощной союз России предложил ряд мер по государственной поддержке тепличного комплекса. Экономический кризис поставил отрасль на грань банкротства.

Как рассказал «Интерфаксу» директор Плодоовощного союза Михаил Глушков, в 2020 году производители тепличных овощей сталкиваются с рядом факторов, которые крайне негативно влияют на экономическое положение предприятий. Прежде всего это растущие энергозатраты, доля которых в себестоимости продукции достигает 50%. Также на производителей негативно повлияла девальвация рубля.

Распространение коронавируса привело к резкому падению спроса на плодоовощную продукцию — в частности из-за закрытия точек общепита. Результатом этого стало рекордное падение оптовых цен. Так, Глушков заявил, что в марте килограмм огурцов стоил 91,98 рубля против 137,15 рубля в феврале. Также на цены оказывает давление дешёвая импортная продукция — особенно это касается томатов.

Плодоовощной союз предложил Минсельхозу инициировать двухмесячный запрет на импорт томатов. Также предлагается внедрить механизм по предоставлению субсидий на покрытие энергозатрат для теплиц. Кроме того, союз посоветовал предоставить регионам право поддерживать овощеводство защищённого грунта в рамках стимулирующей субсидии.

Ранее, как передавал NEWS.ru, депутаты Госдумы, члены рабочей группы по поддержке малого и среднего предпринимательства, предложили отнести сельское хозяйство к отраслям экономики, наиболее пострадавшим от распространения коронавируса.





