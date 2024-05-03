Один из мировых логистических гигантов остановил ликвидацию бизнеса в РФ РБК: Maersk остановил ликвидацию своего бизнеса в России

Фото: Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press

Датский логистический гигант Maersk сохранил дочерние подразделения в России, сообщает РБК. Утверждается, что компания продолжает финансировать свой российский бизнес на фоне заявлений об уходе из страны.

Согласно бухгалтерской отчетности ООО «Маэрск Солюшнс» и ООО «Маэрск», компании были сохранены по решению головной корпорации. Кроме того, они получили дополнительное финансирование в размере 20 млн рублей. Также известно, что для офисов «дочек» Maersk в январе 2024 года продлили аренду помещений на 11 месяцев. Планы по возобновлению ликвидации в отчетах фирм не значатся.

Датская компания объявила о сворачивании российского бизнеса в марте 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. Соответствующие процедуры юридического плана по ликвидации обеих дочерних фирм были начаты осенью этого же года.

В январе в Maersk сообщили о перенаправлении контейнерных перевозок на маршруте ME2 между Италией и восточным побережьем Индии из Красного моря и Аденского залива. По данным перевозчика, суда пойдут в обход — вокруг мыса Доброй Надежды. В компании отметили, что вносимые изменения призваны привнести большую предсказуемость и надежность поставок в сложных условиях.