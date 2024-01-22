В Maersk назвали изменившиеся из-за ситуации в Красном море маршруты Maersk: суда на маршруте ME2 пойдут в обход Красного моря

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Датская судоходная компания Maersk сообщила о перенаправлении контейнерных перевозок на маршруте ME2 между Италией (западной частью Средиземного моря) и восточным побережьем Индии (ОАЭ) из Красного моря и Аденского залива. По данным перевозчика, суда пойдут в обход — вокруг мыса Доброй Надежды.

Ситуация в Красном море/Аденском заливе и вокруг него остается нестабильной. Нашим приоритетом остается безопасность наших моряков, судов и вашего груза. Учитывая это, мы вносим изменения в наш сервис ME2, — говорится в сообщении.

В Maersk подчеркнули, что вносимые изменения призваны привнести большую предсказуемость и надежность поставок в сложных условиях. Первый рейс в восточном направлении совершит судно Maersk Gibraltar, которое выйдет из порта Танжер 23 января. Первый контейнеровоз в западном направлении пойдет по новому маршруту примерно 4 февраля, он выйдет из Салалы.

После обострения конфликта между Палестиной и Израилем в секторе Газа представители йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» заявили, что будут наносить удары по израильской территории и не позволят связанным со страной судам проходить через Красное море. Так, об одном из инцидентов сообщала пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США. По имеющимся данным, хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе.