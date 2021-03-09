Норвегия может сорвать покупку завода Rolls-Royce российской компанией

https://static.news.ru/photo/33b83db2-80ca-11eb-93bd-96000091f725_660.jpg Фото: Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr/Global Look Press

Управление национальной безопасности Норвегии может заблокировать сделку по приобретению принадлежащего Rolls-Royce завода Bergen Engines российской компанией «Трансмашхолдинг».

Норвежский министр юстиции Моника Мэллан заявила, что покупка выпускающего двигатели завода компанией из России может создать угрозу национальной безопасности скандинавской страны, передаёт «Коммерсант». Глава Минюста считает, что сделку необходимо приостановить хотя бы для того, чтобы собрать факты, на основании которых будут приняты последующие решения.

Beren Engines основан в 1946 году. Завод поставил заказчиком более семи тысяч двигателей за время работы, пять тысяч моторов всё ещё эксплуатируются. В настоящее время на предприятии работают 900 человек.

О потенциальной сделке с участием российской компании стало известно 4 февраля. «Трансмашхолдинг» намерен использовать технологии Beren Engines в сфере энергетики.

Как ранее сообщал NEWS.ru, японская корпорация Panasonic намерена купить компанию Blue Yonder из США, разработчика программного обеспечения для управления цепочками поставок. Переговоры по этому вопросу находятся на завершающей стадии. Сумма сделки может составить 700 млрд йен (около $6,5 млрд), что станет крупнейшей сделкой Panasonic с 2011 года.