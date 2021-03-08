Panasonic может потратить рекордные $6,5 млрд на покупку американской фирмы

Японская корпорация Panasonic намерена купить компанию Blue Yonder из США, разработчика программного обеспечения для управления цепочками поставок.
Как
Panasonic в 2020 году уже приобрела 20% акций Blue Yonder. Японская компания, известная бытовой электроникой, уделяет всё больше внимания поставкам комплектующих и услуг другим компаниям. В частности, аккумуляторами Panasonic оснащаются электрокары Tesla.
Как ранее писал NEWS.ru, одна из крупнейших компаний в сфере облачных вычислений Salesforce купит фирму Slack Technologies — владельца корпоративного мессенджера Slack. Сделка станет самым большим приобретением Salesforce за всю её историю. Условия соглашения предполагают, что акционеры Slack получат $26,79 млрд наличными и по 0,0776 обыкновенных акций Salesforce за каждую акцию Slack. В сумме это даёт $27,7 млрд при ценах на акции по состоянию на 30 ноября. Сделку завершат в период с мая по июнь 2021 года