Panasonic может потратить рекордные $6,5 млрд на покупку американской фирмы

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Японская корпорация Panasonic намерена купить компанию Blue Yonder из США, разработчика программного обеспечения для управления цепочками поставок.

Как сообщает издание Nikkei, переговоры по этому вопросу находятся на завершающей стадии. Сумма сделки может составить 700 млрд йен (около $6,5 млрд), что станет крупнейшей сделкой Panasonic с 2011 года. В настоящее время владельцем Blue Yonder является инвестфонд Blackstone.

Panasonic в 2020 году уже приобрела 20% акций Blue Yonder. Японская компания, известная бытовой электроникой, уделяет всё больше внимания поставкам комплектующих и услуг другим компаниям. В частности, аккумуляторами Panasonic оснащаются электрокары Tesla.

Как ранее писал NEWS.ru, одна из крупнейших компаний в сфере облачных вычислений Salesforce купит фирму Slack Technologies — владельца корпоративного мессенджера Slack. Сделка станет самым большим приобретением Salesforce за всю её историю. Условия соглашения предполагают, что акционеры Slack получат $26,79 млрд наличными и по 0,0776 обыкновенных акций Salesforce за каждую акцию Slack. В сумме это даёт $27,7 млрд при ценах на акции по состоянию на 30 ноября. Сделку завершат в период с мая по июнь 2021 года