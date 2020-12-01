Мессенджер Slack получит нового владельца

https://static.news.ru/photo/88262a46-3483-11eb-9d7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Trutschel/photothek via w/Global Look Press

Одна из крупнейших компаний в сфере облачных вычислений Salesforce купит фирму Slack Technologies — владельца корпоративного мессенджера Slack.

Сделка станет самым большим приобретением Salesforce за всю её историю. Условия соглашения предполагают, что акционеры Slack получат $26,79 млрд наличными и по 0,0776 обыкновенных акций Salesforce за каждую акцию Slack. В сумме это даёт $27,7 млрд при ценах на акции по состоянию на 30 ноября. Сделку завершат в период с мая по июнь 2021 года, передаёт The Wall Street Journal.

После появления первых сообщений о покупке Slack котировки Slack Technologies выросли на 47%, при этом ценные бумаги Salesforce за аналогичный период просели почти на 10%. В результате сделки Salesforce усилит свои позиции в конкуренции с Microsoft и Google, у которых есть свои мессенджеры Team и Hangouts.

1 декабря Salesforce опубликовала финансовые результаты за три месяца по 31 октября. Компания превысила ожидания аналитиков по выручке и прибыли. Выручка выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Доход компании составил $5,42 млрд против прогнозируемых $5,25 млрд. Чистая прибыль — $1,08 млрд. Годом ранее компания сообщала об убытке в $109 млн.

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