Немецкая сеть гипермакретов Obi продаст свой бизнес в России

Немецкая компания Obi GmbH отдаёт сеть магазинов Obi в России во временное управление основателю консалтинговой группы «Аудит груп» Борису Любошицу, пишут «Ведомости» со ссылкой на партнёра адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрия Галанцева. Он участвует в этой сделке в интересах Obi.

Бизнес ритейлера в России в дальнейшем перейдёт к неназванному российскому инвестору, который должен развивать компанию на территории страны. Акционер сети решил продать магазины в России инвестору с сохранением рода деятельности компании и рабочих мест, сообщил источник, близкий к Любошицу.

Сделку между Obi GmbH и возможным покупателем должна одобрить Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Cеть гипермаркетов Obi начала работать в России с 2003 г. как совместное российско-немецкое предприятие. В начале 2022 г. в сети работало 27 гипермаркетов, в них трудоустроены около 4900 сотрудников.

Российский менеджмент компании ранее пытался договориться с владельцем о выкупе бизнеса в России или получении его в управление, но между сторонами возник корпоративный конфликт. Немецкий собственник после начала специальной военной операции на Украине решил закрыть все магазины в стране. Российский менеджмент сети попробовал помешать этому, однако акционер отключил IT-систему в офисе, в магазинах и на складах, что привело к закрытию торговых точек.

Ранее сообщалось, что решением суда ВЭБ.РФ могут назначить в качестве внешней администрации компании, объявившей об уходе с российского рынка, говорится в законопроекте о внешнем управлении иностранными компаниями, вынесенного депутатами Госдумы. В документе также указано, что может быть утверждена и иная организация, предложенная межведомственной комиссией при Минэкономразвития и согласованная с главой субъекта РФ.