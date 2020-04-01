На блокировку счетов бизнесменов может быть введён мораторий

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил ввести мораторий на блокировку счетов представителей малого и среднего бизнеса, а также на выплату ряда штрафов.
Мы предлагаем ввести мораторий на выплату ряда штрафов и временный запрет на блокировку счетов субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей по отдельным основаниям, — цитирует РИА Новости Мишустина.
Как писал NEWS.ru, Госдума 1 апреля приняла закон о праве на кредитные каникулы пострадавших из-за коронавируса граждан, индивидуальных предпринимателей, а также субъектов малого и среднего бизнеса. В принятом законе говорится, что в течение каникул не должны начисляться штрафы и пени. Также нельзя требовать досрочной выплаты, не допускается обращение взыскания на предмет залога или ипотеки, обращение с требованием к поручителю.