На блокировку счетов бизнесменов может быть введён мораторий

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Кредитные каникулы, которые Госдума одобрила для граждан и бизнесменов в условиях пандемии, эксперты сочли важной и существенной мерой господдержки, но недостаточной в современных условиях.

Здесь должны быть более радикальные решения, например прощение долгов или их одновременная реструктуризация, — заявил URA.RU директор института стратегического анализа компании ФБК «Грант Торнтон» Игорь Николаев. Главный экономист Института фондового...