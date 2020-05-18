Москва вернет самозанятым почти 500 млн рублей налогов

https://static.news.ru/photo/8160a6f2-98fa-11ea-aacb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителям Москвы, которые оформлены как самозанятые, вернут 495 млн рублей налогов, уплаченных за 2019 год. Помимо этого, им предоставят налоговый капитал в размере одного МРОТ, который они смогут использовать для взаиморасчетов с бюджетом по налоговым платежам в 2020 году.

Как отметили столичные власти, статус самозанятого позволяет людям не только легально получать доход и платить налоги с него, но и получить государственную поддержку в период кризиса.

Совместно с федеральными органами власти уже прорабатывается максимально упрощённый способ возврата ранее уплаченных средств, сказано на официальном сайте мэра Москвы. Выплаты положены 194 тысячам человек.

По данным на 1 мая 2020 года, в Москве в качестве самозанятых было зарегистрировано 275 тысяч человек. Их совокупный налогооблагаемый доход превысил 54 млрд рублей.

О возврате налогов для самозанятых, как писал NEWS.ru, 11 мая объявил президент Владимир Путин. Во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке он подчеркнул, что им предоставят налоговый капитал в размере одного МРОТ. Кроме того, индивидуальным предпринимателям предоставят налоговый вычет.