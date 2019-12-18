https://static.news.ru/photo/cc3c8fdc-216e-11ea-baa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: ipsco.com

Министерство юстиции США одобрило покупку американской дочки ТМК IPSCO Tubulars компанией Tenaris.

По данным российской компании, завершить сделку планируется в ближайшее время.

О продаже IPSCO, имеющей мощности в США и Канаде, Tubulars итальянской Tenaris за $1,2 млрд сообщили весной. Стороны намерены закрыть сделку в IV квартале 2019 года. После ТМК намерена изменить свою дивидендную политику. Согласно ей, компания выплачивает дивиденды в размере не менее 25% от консолидированной чистой прибыли по МСФО для того, чтобы сделать её «более стабильной и предсказуемой».

Как писал NEWS.ru, ранее замглавы ТМК по стратегии и развитию Владимир Шматович заявил, что компания сохраняет планы на IPO американского дивизиона. Он отметил, что ТМК планирует первичное размещение акций (IPO) американского дивизиона — IPSCO. В компании видят существование определённого потенциала развития на фоне неприсоединения США к сделке ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи.