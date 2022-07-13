МЭА: доходы РФ от экспорта нефти увеличились, несмотря на снижение объемов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доходы России от экспорта нефти в июне превысили $20 млрд, несмотря на снижение поставок на мировой рынок до минимума с августа 2021 года, сообщается в очередном обзоре мирового рынка нефти, подготовленном Международным энергетическим агентством. При этом укрепление рубля не позволило российскому бюджету в полной мере воспользоваться ростом цен на нефть

Сообщается, что в июне экспортная выручка России увеличилась на $700 млн и достигла $20,4 млрд, что на 40% выше среднего показателя прошлого года. В то же время ежедневный экспорт российской сырой нефти и нефтепродуктов упал на 250 тысяч баррелей и составил 7,4 млн баррелей, в том числе потому, что Европа продолжает оставаться основным рынком для российской нефти.

Кроме того, отмечается, что из-за укрепления рубля доходы бюджета от нефти и газа упали в июне на 18% и составили 717,9 млрд рублей ($11,7 млрд). Это является самым низким показателем с августа прошлого года.

Ранее эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что запрет ЕС на поставки российской нефти морским путём вынудит РФ нарастить торговлю сырьём в Азии, особенно в Индии и Китае. При этом решение ЕС вызовет дополнительный рост цен и ещё больший дефицит углеводородов во всём мире, что позволит РФ компенсировать потери из-за санкций ЕС благодаря продажам пусть и меньших партий, но по более выгодным ценам.