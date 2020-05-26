МЧС предупредило бизнесменов о мнимых проверках за деньги

https://static.news.ru/photo/034c5570-9fd2-11ea-9f67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

МЧС России предупредило владельцев бизнеса о случаях мошеннических проверок, которые злоумышленники проводят от имени различных ведомств, вымогая деньги за фальшивые нарушения.

Ложные сообщения о предстоящей проверке с участием Госпожнадзора и других контролирующих органов власти поступают по телефону, в соцсетях и даже при личном посещении учреждений и предприятий, продолжающих работу в условиях действия ограничительных мер, — привели сообщение ведомства в РИА Новости.

В МЧС РФ отметили, что на сайте можно проверить контактную информацию сотрудников ведомства, а сообщить о мошенничестве следует по «телефону доверия», который так же указан на сайте министерства.

Отмечается, что во время санитарных ограничений такие случаи мошенничества стали более частым явлением. Кроме того, предприниматели воспринимают злоумышленников всерьёз и отдают им деньги и сувениры за решение вопроса с проверкой.

Ранее NEWS.ru писал, что мошенники нашли новый способ кражи личных данных россиян. Злоумышленники создают ненастоящие сайты для выплаты детских пособий, люди регистрируются на них и выдают преступникам свои личные данные из кабинета на портале «Госуслуги».