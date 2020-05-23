Мошенники в РФ освоили новый способ кражи личных данных россиян

https://static.news.ru/photo/75258248-9e60-11ea-bef9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники в России стали с помощью нового способа заниматься хищением личных данных граждан страны. Злоумышленники создают фейковые сайты для выплаты детских пособий, россияне регистрируются на них и выдают преступникам свои личные данные из кабинета на портале «Госуслуг», сообщили в пресс-службе МВД.

Как отметили ведомстве, мошенник воспользовались ситуацией вокруг пандемии. Они рассылают СМС и электронные письма с призывом пользоваться их сайтом для оформления выплат детских пособий. Граждане переходят по ссылке, вводят свой логин и пароль, тем самым предоставляя злоумышленникам доступ к персональным данным.

В МВД подчеркнули, что фейковые порталы могут отличаться от официальных только одним знаком. Эксперты призывают использовать для оформления пособий официальный сайт, проверять адресную строку браузера и заранее установить качественный антивирус.

Также не стоит вводить данные банковской карты для якобы проверки информации и платить комиссии за перевод пособия на счёт — это признаки мошеннических сайтов, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МВД.

Как ранее писал NEWS.ru, прокуратура предостерегла москвичей от посещения мошеннических сайтов, имитирующих официальные страницы органов государственной власти.