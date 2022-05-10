Мантуров: бренды не просили об исключении из перечня параллельного импорта

Денис Мантуров / Фото government.ru

Иностранные компании, чья продукция попала под параллельный импорт, пока не обращались с требованием об их исключении из перечня, заявил РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров. Он отметил, что министерство будет оперативно реагировать на подобные заявления.

Из тех, кто уже в списке, пока нет, — ответил министр на вопрос, обращались ли уже в ведомство компании с просьбой исключить их из перечня.

Мантуров также напомнил, что компании будут исключаться из списка по мере принятия ими решений о продолжении работы в РФ и возобновлении поставок своей продукции.

Мы готовы оперативно реагировать, — добавил он.

Ранее в ведомстве сообщили, что параллельный импорт позволит сдерживать рост цен на иностранную продукцию в России. Это произойдёт благодаря конкуренции со стороны неофициальных поставщиков за ввоз продукции в страну. В министерсве утвердили перечень товаров, подпадающих под для параллельный импорт. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, включает в себя более 50 категорий.

По словам Мантурова, перечень товаров для параллельного импорта может корректироваться, расширяться или сужаться — в зависимости от решений иностранных компаний о работе в России.