Крупнейший ретейлер возвращается к легендарному слогану

Фото: Пресс-служба торговой сети «Пятёрочка»

Торговая сеть «Пятёрочка» возвращается к легендарному слогану «Пятёрочка выручает!», под которым работала с 2015 по 2021 год. Событие приурочено ко дню рождения торговой сети, которой 15 февраля исполняется 24 года.

Решение о возвращении прежнего слогана обусловлено тем, что он наиболее точно учитывает контекст времени и отражает ключевые ценности бренда — низкие цены, удобство, широта ассортимента и атмосфера для гостей, отметили в компании. В 2022 году торговая сеть провела изменения в ценообразовании и скорректировала фокус CVP (customer value propostion — ценностное предложение) на ценовом преимуществе, чтобы лучше отвечать тренду на экономию.

Директор по стратегическому маркетингу торговой сети Михаил Ярцев заявил, что в компании прислушиваются к потребностям покупателей и готовы их поддержать.

«Мы прислушиваемся к своим гостям, с уважением относимся к их потребностям и готовы поддерживать их. Сложная рыночная ситуация, снижение индекса потребительской уверенности и рост уровня стресса у россиян, которые продолжают активно экономить, - все эти факторы обусловили обновление нашего CVP. Покупатели активно ищут самые разные способы экономить – ждут скидки, переключаются на более дешевые товарные позиции, пробуют товары собственных торговых марок. Помимо цены, важными критериями также являются удобство, комфорт и ассортимент магазина. Мы сегодня предлагаем покупателям действительно низкие цены, не снижая при этом высокое качество продуктов и сервиса. И этот смысл как нельзя лучше и точнее доносит наш предыдущий слоган, который гости все еще отлично помнят. Уверен, что это позиционирование поможет нам улучшить ценовое восприятие и увеличить трафик», — отметил он.

«Новый старый» слоган не только отражает готовность сети выручить, когда гостям нужно собрать свою корзину по самой низкой цене, когда нет возможности тратить на покупки больше 30 минут или вообще сходить в магазин, когда хочется просто находить все нужные товары в одном месте и совершать по-настоящему выгодный шопинг в приятной атмосфере. Слоган также говорит о деятельном участии торговой сети в социальных проектах. Среди них «Корзина доброты» - помощь людям, попавшим в трудные жизненные ситуации и приютам для бездомных животных, «Островок безопасности» - помощь потерявшимся детям и пожилым людям, экологические инициативы, а также другие проекты, направленные на поддержку местных сообществ.

По словам директора департамента маркетинговых коммуникаций компании Оксаны Трофимовой, знакомый каждому слоган зазвучит по-новому.

«Торговая сеть не раз выручала гостей в самых сложных и важных жизненных ситуациях – в кризис, в пандемию. Мы стали любимым брендом россиян и каждый день стараемся поддерживать и укреплять это высокое доверие», — сказала она.

Данный слоган будет интегрирован во все рекламные и маркетинговые активности бренда на ТВ и в OLV, Digital и т.д. Кроме того, будет использован и прежний узнаваемый джингл с детским голосом, заявили в компании.