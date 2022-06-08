Huawei начала закрывать свои магазины в России

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Китайская Huawei приступила к закрытию своих официальных магазинов в России, передает РИА Новости со ссылкой на источник в компании. Четыре из 19 торговых точек уже закрылись — в московском ТЦ «Ривьера», Новокузнецке, Уфе и Ростове-на-Дону. В ближайшее время ожидается прекращение работы и других магазинов.

Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы Huawei продолжит закрывать свои магазины, — заявил собеседник агентства.

По информации Forbes, Huawei на месяц отправила в отпуск сотрудников офиса в России из-за боязни вторичных санкций. Также компания перестала заключать новые контракты на поставку оборудования сотовым операторам. Санкции запрещают торговать с РФ даже третьим странам, которые производят товары с использованием американских технологий и оборудования. Huawei практически после первых ограничений приостановил все поставки в Россию из-за боязни вторичных санкций, приводит издание сообщение неназванного собеседника, знакомого с ситуацией.