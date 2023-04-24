«Коммерсант»: Leroy Merlin продаст свои склады в России

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский ретейлер Leroy Merlin принял решение о продаже всех своих складских помещений в России, заключив договор аренды с новыми собственниками, сообщает «Коммерсант». Речь идет о 270 тысяч кв. м. в Московской области стоимостью примерно 12 млрд рублей. На эти объекты претендует как минимум две компании — Central Properties и «Венталл-Девелопмент».

Подготовка к продаже складской инфраструктуры началась после того, как владелец решил передать российский бизнес местному топ-менеджменту. Информация об этом появилась в марте этого года.

Газета со ссылкой на три источника уточняет, что Leroy Merlin намерена продать все свои логопарки в стране. В распоряжении ретейлера находятся два объекта площадью 130 тысяч кв. м. в «Южных вратах» в Домодедово и 140 тысяч кв. м. в «Белом расте» в Дмитровском районе Московской области.

Ранее об уходе с российского рынка из-за санкций объявил американский производитель графических процессоров — компания Nvidia. По данным компании, прямые продажи в 2022 финансовом году были несущественными. Доля выручки компании составила всего 2%, негативное влияние на продажи оказала ситуация на Украине.