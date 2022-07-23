Кинотеатры: Disney и Sony думают о тайном возвращении в Россию Эксперт Воронков: Disney или Sony пытаются найти канал для поставки фильмов в Россию

Различные киностудии, включая Disney и Sony ищут способы для параллельного импорта своих продуктов в России, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. По его словам, они не могут в открытую заявить об этом.

Студии закрыли офисы России, но это не значит, что они перестали поставлять фильмы и не пытаются найти канал для поставки фильмов на территорию РФ, — сказал Воронков.

По его словам, помимо Disney и Sony, каналы параллельного импорта ищут Paramount и Warner Brothers. Воронков отмечает, что они не могут официально сказать «мы работаем с Россией».

Ранее стало известно, что корпорация IMAX, предоставлявшая кинотеатрам России широкоформатные фильмы, покинула страну в начале лета. Последним днем ее работы было 31 мая.