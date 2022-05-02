«Интеррос» купил процессинговую компанию United Card Services

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Частная инвестиционная группа «Интеррос», принадлежащая предпринимателю Владимиру Потанину, приобрела процессинговую компанию United Card Services (UCS), известную как «Компания объединенных кредитных карточек», информация об этом появилась на сайте компании. UCS является одной из крупнейших в России независимых процессинговых компаний, которая занимается предоставлением услуг в области платёжных технологий.

Группа «Интеррос» приобрела процессинговую компанию АО «Компания объединенных кредитных карточек», известную под брендом UCS (United Card Services). Сделка, осуществленная в интересах развития банковского бизнеса группы «Интеррос», прошла согласование в Федеральной антимонопольной службе и в Банке России, — говорится в сообщении на сайте.

Представители «Интерроса» намерены развивать сервисы UCS, в частности, в области интегрированных предложений для малого и среднего бизнеса.

28 апреля стало известно, что группа «Интеррос» выкупит у семьи бизнесмена Олега Тинькова 35% группы «Тинькофф». Сумма и условия сделки не раскрываются.

Ранее «Интеррос» приобрёл 40% разработчика «Рексофт». Управляющим партнёром станет основатель «Рексофта» Александр Егоров. По его словам, компания намерена создать лидера российского рынка по оказанию полного цикла IT-услуг. Партнёрство с «Интерросом» позволит увеличить бизнес, в том числе объединив самые профессиональные IT-команды, отметил он.