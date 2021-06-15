«Ингосстрах» проведёт ребрендинг в честь юбилея

https://static.news.ru/photo/4c6ef85c-cde9-11eb-ac38-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба компании «Ингосстрах»

В честь своего 75-летия страховая компания «Ингосстрах» проводит ребрендинг. Новый слоган звучит так: «Ингосстрах. Просто быть уверенным».

По словам руководителя бренд-маркетинга и коммуникаций компании Юлии Глуховой, он имеет двойное значение.

С одной стороны, он отражает технологичность и простоту взаимодействия с компанией, с другой — безусловную уверенность клиентов в положительном решении их проблем и выполнении компанией своих обязательств, — пояснила она.

Кроме того, «Ингосстрах» обновил визуальную концепцию. Новый стиль отражает нынешнюю суть бренда, его основным элементом стал луч света, который олицетворяет образ спокойствия и безопасности, фокуса и стремления. Эмоциональности бренду добавят яркие иллюстрации, они же выделят компанию среди других организаций.

Эти элементы также говорят об особых отношениях, которые «Ингосстрах» выстраивает со своей аудиторией. Компания работает без препятствий в коммуникации и заботится о каждом клиенте.

Генеральный директор «Ингосстраха» Андрей Ларкин рассказал, что амбассадором бренда станет каждый сотрудник компании, это позволит клиенту ощущать контакт в любой точке. Как уточняется, обновлённый визуал разрабатывался совместно с компанией Astro Brands. В создании платформы бренда участвовало агентство стратегического маркетинга Fanatic, процесс занял полгода.

Первый трёхмесячный этап включал в себя исследования внутрикорпоративной среды и ценностей «Ингосстраха», которые необходимо было сохранить при ребрендинге; изучение потребительских трендов, влияющих на страхование; а также коммуникаций других страховщиков и ценностных предложений InsureTech компаний. Во время второго этапа были разработаны гипотезы нового посыла бренда «Ингосстраха», проводилось их тестирование и доработка на фокус-группах. Завершилось создание нового смысла бренда масштабной проверкой финальных гипотез на широкой аудитории.

Отмечается, что новую бренд-платформу будут внедрять в несколько этапов. До конца 2021 года компания планирует полностью поменять айдентику, максимально упростить клиентские пути, а также провести масштабное внедрение новой бренд-платформы внутри компании. В 2022 году «Ингосстрах» собирается отпраздновать своё 75-летие. Компания познакомит аудиторию с произошедшими изменениями.