IMAX покинула Россию

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Корпорация IMAX, предоставляющая одноименную кинематографическую систему, покинула Россию в начале лета, сообщил ТАСС член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев. Он пояснил, что компания прекратила деятельность в РФ 1 июня.

Я готов подтвердить, что корпорация IMAX ушла из России, последним днем ее официального представительства и работы здесь было 31 мая, — сказал Исаев.

Он добавил, что все сотрудники IMAX были уволены. Руководство корпорации в лице вице-президента по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, базировавшееся в Москве, переместилось в Лондон, уточнил Исаев.

Весной киностудии Sony и Warner Bros., Walt Disney Company и Universal в ответ на спецоперацию РФ на Украине решили покинуть российский рынок. В связи с этим они приостановили кинотеатральный прокат своих релизов и деятельность на территории страны.