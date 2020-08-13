«Газпром» выплатил членам правления более 1 млрд рублей, несмотря на убытки

https://static.news.ru/photo/4d8ba5b8-dd8b-11ea-a7f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

«Газпром» за первую половину 2020 года выплатил 14 членам правления более 1,05 млрд рублей, несмотря на убытки компании. Об этом говорится в отчёте предприятия за второй квартал.

В качестве премиальных членам правления было выплачено 602,87 млн рублей, в виде зарплаты — 363,584 млн рублей и в счёт иных видов вознаграждения — 88,368 млн рублей, передаёт РБК.

Издание уточняет, что за январь — июнь 2019 года общий объём выплат членам правления составил 791,422 млн рублей, то есть за год выплаты выросли более чем на 33%.

По сравнению с первой половиной 2019 года зарплата членов правления «Газпрома» снизилась на 17%, или 74,5 млн рублей, а премиальные выросли на 78%, или 264,8 млн рублей.

В состав правления «Газпрома» входят 14 человек, в том числе глава компании Алексей Миллер. Какую сумму получил в качестве вознаграждения каждый, «Газпром» не уточняет.

Между тем в первом квартале 2020 года компания получила чистый убыток в размере 116,249 млрд рублей, а в первом полугодии — 276,982 млрд рублей. Убыток был получен из-за резкого снижения выручки от продаж газа, по итогам полугодия она сократилась почти на 602 млрд рублей, в основном из-за уменьшения объёмов продаж в Европу и падения цены.

Ранее акционеры «Газпром нефти» на годовом собрании определили размер вознаграждения, которое получит за работу на посту председателя совета директоров в 2019 году Алексей Миллер. Главе материнской компании «Газпром» решили выплатить около 45,7 млн рублей.

Акционеры одобрили вознаграждения для членов совета директоров в размере 0,005% от скорректированного EBITDA (аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации). В 2019 году этот показатель составил 795,1 млрд рублей. Таким образом, базовое вознаграждение составит 39,7 млн рублей. «Газпром нефть» при этом не будет платить директорам, занимающим должность в исполнительных органах. Под этот критерий попадает глава компании Александр Дюков.

Дополнительное вознаграждение председателю совета директоров высчитали, умножив базовый показатель на коэффициент 1,15. Члены комитетов совета директоров «Газпром нефти» получат дополнительно по 3,97 млн рублей — 10% от базового вознаграждения. Председатели комитетов сверх этой надбавки получат ещё по 1,985 млн рублей, писал NEWS.ru.