Фармкомпании сообщили о нехватке приборов для контроля качества лекарств

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская фарминдустрия столкнулась с нехваткой хроматографических колонок, необходимых при разработке новых препаратов и для контроля качества при выпуске уже зарегистрированных лекарств. Как пишет «Коммерсант», это связано с отказом западных компаний поставлять в страну комплектующие. Дистрибуторы пытаются завозить продукцию через третьи страны, но это привело к ее удорожанию и задержкам поставок.

Среди основных производителей хроматографических колонок называют американские Agilent Technologies, Waters и Phenomenex, которые прекратили поставки в конце февраля — начале марта. В Agilent также заявили, что решили с 23 мая закрыть свой бизнес в России. Дистрибуторы заявили, что намерены продолжить поставки через третьи страны, но из-за нарушения привычных механизмов поставок цены на колонки выросли на 30–50%. По этой же причине увеличились и сроки поставок, а имеющихся запасов колонок хватит на три-шесть месяцев.

В «Химмеде» утверждают, что готовы предложить аналоги, в том числе от «гарантированно лояльных» производителей из Китая. В «Аквахроме» также сообщили, что испытывают продукцию одной из китайских компаний, однако любая смена поставщика требует изменений в документации, что представляет собой весьма сложный процесс. Еще одной проблемой может оказаться поставка хроматографов, ввоз которых в Россию запрещен в рамках санкций ЕС. В дальнейшем фармпроизводители не смогут обновить это оборудование, а также лишатся сервисного обслуживания.

Ранее сообщалось, что поставка лекарств не попала под санкции, но в связи с возникшими логистическими трудностями многие фармацевтические компании изменили своё присутствие на российском рынке. Так, прекратила новые поставки, не связанные с жизненно важными лекарствами и вакцинами, французская компания Sanofi. Временно отказалась от проведения клинических испытаний японская Takeda Pharmaceutical Company. Немецкая компания Bayer заявила о приостановке рекламы и инвестиций в России, но при этом продолжает поставлять лекарства.