Экономист объяснил, почему Путин предложил ввести амнистию для бизнеса Экономист Надоршин заявил об отсутствии препятствий для амнистии по валютным нарушениям бизнеса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин предложил объявить амнистию для бизнеса, поскольку в 2022 году было невозможно требовать от предпринимателей полного соблюдения валютного законодательства, объяснил в беседе с NEWS.ru экономист Евгений Надоршин. По мнению эксперта, бизнесменам также стоит компенсировать убытки из-за ограничительных мер.

Препятствий для объявления амнистии по вынужденным валютным нарушениям нет. События, которые вынудили пойти на нарушения, вызваны из-за геополитических действий, никак не связанных с ведением нормального бизнеса. Никакой вины в подавляющем большинстве случаев у бизнеса я не наблюдаю, — заявил Надоршин.

Экономист отметил, что все амнистии обычно имели оговорки. И в этом случае, как полагает эксперт, необходимо оговорить, какие нарушения можно считать умышленными. Кроме того, нужно четкое понимание, как оценивать возможность бизнеса строго исполнять валютное законодательство.

Но я не вижу причин, по которым российское государство во всех сферах, не только в рамках валютного законодательства, не должно было бы избавить бизнес и домохозяйства от ответственности за нарушения, вызванные санкциями и контрсанкциями с обеих сторон, и не компенсировало бы вообще ущерба, который из-за них был понесен, — резюмировал Надоршин.

Ранее Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ предложил провести амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период действия моратория. Президент РФ отметил, что власти нечасто применяют такой подход, однако он считает это правильным в условиях, когда нарушение обязательств западными контрагентами стало привычной практикой.