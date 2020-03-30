https://static.news.ru/photo/2b425c08-7293-11ea-88d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы 31 марта намерены рассмотреть сразу в трёх чтениях законопроекты, направленные на поддержку граждан и представителей малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса.

Мы договорились в первую очередь принять законопроекты, предложенные правительством, о мерах поддержки нашего населения, малого и среднего бизнеса, — цитирует ТАСС спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Как писал NEWS.ru, Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции намерен 31 марта предложить нижней палате парламента рассмотреть и принять сразу в трёх чтениях законопроект о праве правительства РФ вводить режимы чрезвычайной ситуации. Законопроект предлагает наделить правительство РФ «правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на её части». Кроме того, вводится ряд дополнительных полномочий кабмина в связи с пандемией коронавируса.