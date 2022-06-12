Домен «Вкусно — и точка» выставили на продажу почти за 300 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Домен сети «Вкусно — и точка» (бывший «Макдоналдс») был выставлен на продажу почти за 300 млн рублей, передает Telegram-канал «Говорит Москва». По данным радиостанции, адрес сайта был зарегистрирован 10 июня, за два дня до того, как стало известно название новых ресторанов. Домен сети пишется — vkusno-i-tochka.ru.

Стоимость адреса — 298 млн 700 тысяч рублей. Он был выставлен на продажу в день регистрации. Домен оплачен до 10 июня 2023 года. Данные владельца скрыты. Сейчас по этому адресу находится сайт с кулинарными рецептами, — сообщает радиостанция.

О том, что «Макдоналдс» в России будет называться «Вкусно — и точка», владельцы объявили накануне. Первые рестораны под новым брендом открылись в 11 утра мск, в полдень 12 июня под новым брендом заработал первый открытый в России ресторан «Макдоналдс» рядом со станцией московского метро «Пушкинская». 13 июня планируется открытие еще 50 ресторанов.