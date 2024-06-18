H&M уходит из России «Дочка» H&M приняла решение о ликвидации компании в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Дочерняя компания шведского ретейлера H&M в России, ООО «Эйч энд Эм», приняла решение о ликвидации, гласят данные ЕГРЮЛ. Компания является основным юридическим лицом H&M в стране.

Принятие юридическим лицом решения о ликвидации и формирование ликвидационной комиссии, назначение ликвидатора, — говорится в выписке ЕГРЮЛ от 17 июня.

Полное название российской «дочки» H&M юридически звучит как ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц». Согласно представленным данным, единственным владельцем компании с 2020 года выступает шведская H&M Hennes & Mauritz.

Ретейлер закрыл все магазины в России в 2022 году. Тогда в стране работали 172 магазина H&M. Представители фирмы предлагали российским клиентам обращаться в службу поддержки покупателей по электронной почте при наличии вопросов. Однако сайт hm.com был недоступен в России. Физические магазины также закрылись.

Евросоюз ранее продлил санкции против РФ на 10-ю годовщину воссоединения с Крымом. Объединение ввело ограничения в июне 2014 года. В список мер вошли запрет на импорт из Крыма в страны ЕС, а также на инвестиции и туристические услуги в регионе.