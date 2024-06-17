Евросоюз подготовил для России новые меры к 10-летию воссоединения с Крымом Совет ЕС сообщил о продлении санкций против России из-за воссоединения с Крымом

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Совет ЕС сообщил о продлении санкций против России, которые Евросоюз ввел в июне 2014 года, передает ТАСС. В заявлении отмечается, что такая мера принята в связи с воссоединением Крыма с РФ. Остров вернулся в состав России в 2014 году.

Санкции будут действовать 10-й год. Евросоюз ввел рестрикции в июне 2014 года после воссоединения Крыма с Россией. Отмечается, что действовать они будут до 23 июня 2025 года.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия намерена подсчитать ущерб, который получила от санкций Запада. Политик отметил, Москва в дальнейшем «предъявит счет». Медведев допустил, что можно заняться и систематизацией, и подсчетом ущерба. Зампред Совбеза также напомнил, что санкции были приняты в обход Совета Безопасности ООН.

Минфин США ранее ввел новые ограничения против 30 физических лиц и свыше 200 структур из России и Китая. Ведомство включило в санкционный список семь российских судов для перевозки, «Русгаздобычу», «Арктик СПГ — 1», «Арктик СПГ — 3», «Золото Селигдара», Амурский металлургический комбинат и другие предприятия. Также ограничения коснулись ряда услуг, связанных с информационными технологиями и хранением данных в облачных сервисах.