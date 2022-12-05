H&M закрыл все магазины в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шведский ретейлер H&M закрыл все магазины в России, сообщило издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании. Отмечается, что всего в стране работали 172 торговые точки.

Представители бренда подтвердили окончательное закрытие всех магазинов, пишет издание.

В данный момент российская версия сайта европейской компании не работает: на ней оставлено сообщение о том, что онлайн- и офлайн-магазины не работают. Представители фирмы тем не менее предлагают клиентам из России обращаться в службу поддержки покупателей по электронной почте при наличии вопросов.

Компания H&M Group приняла решение остановить бизнес в России. Сайт hm.com недоступен в данном регионе. Физические магазины H&M и H&M Home в России закрыты, — гласит обращение.

До этого источник на рынке одежды в разговоре с NEWS.ru сообщил, что товары магазинов H&M и Zara (Испания), которые ушли из России, дистрибьюторы пытаются заменить менее известными и более дорогими брендами. Среди них много турецких марок, в том числе Perspective и британско-турецкий Ketroy, а также голландский бренд Mexx (в 2017 году его российские магазины закрылись из-за нерентабельности).

Ранее сообщалось, что в России после ребрендинга или продажи бизнеса продолжили работу 17 международных брендов, сообщает консалтинговая компания NF Group (ранее — Knight Frank Russia). При этом более 15 иностранных брендов объявили об уходе, еще более 180 заявили о приостановке деятельности.