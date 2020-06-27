Coca-Cola не будет размещать рекламу в социальных сетях в течение месяца

https://static.news.ru/photo/f86c046a-b81e-11ea-bc61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Hennessy/ZUMAPRESS.com/GloballookPress

Компания Coca-Cola Company объявила, что не будет размещать рекламу во всех социальных сетях в течение месяца.

В мире нет места расизму, и нет места расизму в социальных сетях. Coca-Cola Company приостановит размещение платной рекламы на всех платформах социальных сетей во всем мире по крайней мере на 30 дней, — привели слова главного исполнительного директора компании Джеймса Куинси в РИА Новости.

Такое решение компания приняла в связи с призывами правозащитников отказаться от рекламы в социальной сети Facebook, которая публикует контент с ненавистническими высказываниями, расизмом и насилием.

Мы также ожидаем большей подотчетности и прозрачности от наших партнёров среди социальных сетей, — процитировали Джеймса Куинси в агентстве.

От рекламы в Facebook отказались компания North Face, крупнейший американский телекоммуникационный оператор Verizon Communications Inc, а также компания Unilever.

В ответ глава Facebook Марк Цукерберг пообещал изменить политику социальной сети в отношении такого контента.

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