К разработке российского телеком-оборудования подключат больше компаний «Коммерсант»: создавать российское телеком-оборудование станут больше компаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ изучает новый вариант «дорожной карты» развития перспективных стандартов мобильной связи. Предполагается, что из общей суммы расходов на нее в 84 млрд рублей, на долю бюджета придется 52 млрд рублей, еще 31,4 млрд рублей должны вложить участники проекта, число которых возрастет, сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает, что к Ростеху и «Ростелекому» прибавятся в том числе «ИКС Холдинг», «Сколтех» и «Новые телеком решения». Новый вариант «дорожной карты» участники рынка называют более эффективным.

Роль «ИКС Холдинга» будет заключаться в разработке базовых станций 2G, 4G и 5G для сетей общего пользования на отечественной компонентной базе, — подчеркивается в публикации.

Создателям российского телеком-оборудования предстоит разработать и выпустить до 2030 года продукты, выделенные по пяти ключевым линейкам.

Ранее стало известно, что компании «ЭР-Телеком» и Ростех выкупили контрольный пакет акций «Акадо Холдинга» (75% минус одна акция), которому полностью принадлежит телекоммуникационная компания «Комкор». Они намерены создать платформу для развития цифровых технологий, в том числе беспроводной связи 5G.