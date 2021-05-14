Чемезов предупредил об отказе банков кредитовать мусоросжигательные заводы

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Глава Ростеха Сергей Чемезов направил письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором говорится, что синдикат банков планирует приостановить финансирование строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани, начатое в 2018 году. Это ставит под угрозу весь проект госкорпорации, сообщает РБК.

Синдикат банков планирует приостановить финансирование проекта. Причина — принятие двух постановлений правительства в августе 2020 года и феврале 2021 года, которые существенно ухудшают экономику проекта, а также отмена региональных льгот по налогу на прибыль и пандемия коронавируса, увеличившая риск задержки поставки оборудования для заводов на 8–12 месяцев, — говорится в письме Чемезова.

Он попросил премьер-министра отменить действие этих двух постановлений.

С 2018 года «дочка» Ростеха «РТ-Инвест» строит четыре мусоросжигательных завода в в Воскресенском, Богородском, Ногинском и Солнечногорском округах Московской области и ещё один в Казани. Они должны сжигать 3,35 млн тонн ТКО в год с выработкой электроэнергии.

Общий объём инвестиций в этот проект составляет 185 млрд рублей, а с учётом строительства инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов — 200 млрд рублей.