Центробанк ОАЭ аннулирует лицензию МТС Банка ЦБ ОАЭ аннулирует лицензию МТС Банка в течение следующих шести месяцев

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Работа офиса МТС Банка

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) принял решение об аннулировании лицензии российского МТС Банка на осуществление банковских операций в стране, передает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора. МТС Банк обзавелся лицензией ЦБ ОАЭ 1 января 2023 года, став первым за минувшие несколько лет иностранным банком, которому удалось удачно завершить процедуру лицензирования в ОАЭ.

Центральный банк ОАЭ объявил, что принял решение аннулировать лицензию МТС Банка в Абу-Даби, свернуть его деятельность в течение 6 месяцев со дня принятия решения <...> и закрыть филиал, — говорится в сообщении.

В конце февраля МТС Банк попал в санкционный список США и Великобритании. После этого руководство ЦБ ОАЭ заявило, что будет искать варианты продолжения работы финансовой организации в стране.

Ранее российские банки «Зенит», «Уралсиб», МТС Банк и банк «Санкт-Петербург» обратились к своим клиентам с предупреждением: держатели карт могут лишиться возможности платить ими за границей в системах, которые подключены к международной системе платежей UnionPay. Система может быть полностью отключена в связи с рестрикциями стран Евросоюза и США. При этом карты продолжат работать на территории России.

В марте криптовалютная биржа Binance запретила россиянам и физлицам, проживающим в России, покупку и продажу долларов и евро через свой P2P-сервис из-за введенных против Москвы санкций. При этом возможность конвертировать криптовалюту в другие денежные знаки сохранилась.