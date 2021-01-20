Буцаев рассказал об изменениях в работе отрасли по обращению с отходами

https://static.news.ru/photo/0bb2dfa0-5b10-11eb-96ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев сообщил, что в России инфраструктура обращения с отходами финансируется пока только за счёт платежей граждан. Однако только после получения второго источника финансирования начнёт работать экономическая модель, которая сделает переработку выгодной. Для этого в стране сейчас модернизируют систему расширенной ответственности производителя (РОП).

Надеемся, что в рамках новой концепции РОП те законодательные инициативы, которые были разработаны правительством совместно с РЭО, и пойдут на обсуждение в законодательные органы, будут поддержаны Советом Федерации. Граждане должны видеть, что экологическая повестка сегодня не просто декларируется, а реально воплощается в жизнь, — цитирует «360» Буцаева.

Глава РЭО представил новую концепцию развития отрасли на заседании комитета Совфеда по экономической политике. Он сообщил, что ежегодно за вывоз мусора население платит 193 млрд рублей, собираемость платежей увеличилась с 50 до 89%. В рамках РОП за прошлый год было собрано только 3,7 млрд рублей.

Новая концепция, подготовленная Буцаевым, подразумевает систематизацию реестров перечня упаковки, производителей и импортёров товаров. Также будут определены места раздельного накопления, сбора отходов и их обработки, а также сформирован новый подход к расчёту ставок экологического сбора. Платежи будут распространяться на всю упаковку, выпущенную в оборот с 1 января 2022 года.

Как писал NEWS.ru, главой Российского экологического оператора в ноябре прошлого года вновь был назначен Денис Буцаев. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Буцаев руководил компанией с момента её основания в феврале 2019 года, но год назад был досрочно отправлен в отставку. На его место в январе 2020 года был назначен Илья Гудков, а в конце октября он также был уволен.

Российский экологический оператор занимается так называемой мусорной реформой, стартовавшей 1 января 2019 года. Одна из её основных задач — решить проблему несанкционированных свалок и значительно сократить объёмы вывозимых на полигоны отходов. Для этого необходимо построить современные объекты обращения с мусором и ужесточить контроль за работой инфраструктуры.