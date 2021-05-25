Бизнес-омбудсмен Титов уйдёт в отставку

https://static.news.ru/photo/7e7a7bce-bd58-11eb-9fed-96000091f725_660.jpg Борис Титов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в 2022 году планирует уйти в отставку. Об этом он объявил на XV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей, которая транслировалась на его официальном сайте.

Я думаю, что этот год будет завершающим для меня как уполномоченного по защите прав предпринимателей, — заявил Титов.

Он уточнил, что не намерен занимать свою должность более двух пятилетних сроков. Вторая пятилетка истекает в следующем году. Титов подчеркнул, что это должно стать правилом для всех уполномоченных по правам предпринимателей.

Ранее Титов подготовил доклад Владимиру Путину, в котором говорится, что решения судов в делах против бизнеса по поводу недвижимости могут стать катастрофой для предпринимательства. Местные органы власти в таких делах иногда манипулируют институтом исковой давности, используя его как повод для изъятия у бизнеса дорогостоящих активов и экспроприации собственности у бизнесменов.

Титов призвал пленум Верховного суда принять постановление с чётким указанием на то, что требование о сносе самовольной постройки должно строго подчиняться исковой давности.