АТОР сравнила стоимость отдыха на Кубани и в Анталье АТОР: отдых на Кубани обойдется в три — шесть раз дороже, чем в Анталье

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) сравнила предложения по бронированию проживания в отелях на курортах Краснодарского края и в провинции Анталья, выяснив, что отдых в Краснодарском крае обходится в три — шесть раз дороже турецкого. Как сообщается на сайте ассоциации, это связано в первую очередь с особенностями ведения бизнеса и большей продолжительностью курортного сезона.

Минимальные цены на проживание в течение 10 ночей для двоих туристов у отелей всех трех категорий (три, четыре и пять звезд) с системой «все включено» в Краснодарском крае заметно выше, чем в Анталье (в 3,5–6,1 раза), — сказано в сообщении.

Как отметил генеральный директор сети «Ателика» Алексей Высоканов, в Турции система «все включено» развивается прежде всего в больших объектах, где затраты оказываются тем ниже, чем больше число гостей. Это также позволяет расширить ассортимент обычного и алкогольного меню, что работает на имидж отеля, его цену и привлечение новых гостей, поддерживая рентабельность за счет высокой привлекательности формата.

Курортный сезон в Турции также длится дольше, чем в Краснодарском крае, что также позволяет турецким отелям нанимать больше работников на сезон и платить им более высокую зарплату в пиковые периоды. Кроме того, турецкие отели давно и активно работают с местными поставщиками и сельхозпроизводителями, тогда как в Краснодарском крае такой экосистемы пока нет.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила о нехватке рейсов в Анталью, предположив, что в итоге российский турпоток упадёт в сравнении с допандемийным 2019 годом на 45%. Проблемы связывают с санкциями, ограничившими возможность полётов для российских авиакомпаний, а также с сужением географии вылетов. В 2019 году в Турцию можно было летать из 46 российских городов, сейчас — только из 17.