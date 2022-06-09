АТОР: Анталья потеряет почти половину туристов из России в летний сезон АТОР: Анталья может потерять 45% туристов из России в летний сезон

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Из-за санкций против российских самолетов и сокращения количества рейсов за первые пять месяцев 2022 года в Анталью прибыли 367,8 тысяч россиян, что на 70,6% меньше аналогичного показателя 2019 года, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России. Если исходить из данных экспертов, которые прогнозировали восстановление российского турпотока до доковидных значений, Анталья уже потеряла почти 900 тысяч туристов.

По оценке авторов материала, максимальное недельное количество рейсов в Анталью составляет около 500 рейсов, и за все пять месяцев оставшегося летнего сезона они перевезут порядка 2,5 млн туристов. Таким образом, в 2022 году в Анталье может отдохнуть около трёх млн россиян.

Такой показатель для Антальи будет на 45% меньше, чем в 2019 году (тогда приехали свыше 5,5 млн туристов из РФ) и даже на 17% меньше, чем в «ковидном» 2021 году, — отмечается в материале.

При этом российские самолеты чартерных авиакомпаний не могут летать в Турцию из-за рисков задержания по требованию лизингодателей. Как отмечается, чтобы восстановить турпоток до уровня 2019 года, турецким политикам нужно фактически закрыть глаза на американские и европейские санкции и исключить саму возможность задержаний.

Между тем среди россиян растет спрос на отдых в Турции, которая осталась практически единственным доступным направлением пляжного отдыха за рубежом. Несмотря на подорожание путевок, туристам не хватает авиабилетов: места на рейсах раскуплены до середины июля. Особенно сильно спрос превышает предложение в регионах, откуда выполняется очень мало рейсов.