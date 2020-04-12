Аналитики: авиакомпании потратят полгода на восстановление рейсов по России

Восстановление авиаперелётов на внутренних линиях займёт от трёх до шести месяцев, на международных — больше года после отмены ограничений по коронавирусу в России, отмечено в исследовании международной консалтинговой фирмы McKinsey & Company.
По прогнозу аналитиков, российские авиаперевозчики потеряют более 200 миллиардов рублей или около трети выручки только от запрета международных рейсов. Кризис приведёт к сокращению 10–20% сотрудников в гражданской авиации и связанных отраслях.
McKinsey отмечает риск банкротства авиакомпаний третьего эшелона, при этом ВВП сектора может сократиться на 7–10%, а в наиболее пессимистичном сценарии — более чем на 10%, — цитирует доклад ТАСС.
Эксперты считают, что российские перевозчики смогут компенсировать потери за счёт кредитов и помощи государства.
Как писал NEWS.ru, в апреле Россия окончательно закрыла международное авиасообщение, сохранив исключение только для эвакуационных рейсов за оказавшимися в других странах гражданами. Число пассажиров на внутренних рейсов сократилось из-за эпидемиологических ограничений в регионах.
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