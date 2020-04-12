Аналитики: авиакомпании потратят полгода на восстановление рейсов по России

https://static.news.ru/photo/ae5a0a78-7ce8-11ea-8557-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восстановление авиаперелётов на внутренних линиях займёт от трёх до шести месяцев, на международных — больше года после отмены ограничений по коронавирусу в России, отмечено в исследовании международной консалтинговой фирмы McKinsey & Company.

По прогнозу аналитиков, российские авиаперевозчики потеряют более 200 миллиардов рублей или около трети выручки только от запрета международных рейсов. Кризис приведёт к сокращению 10–20% сотрудников в гражданской авиации и связанных отраслях.

McKinsey отмечает риск банкротства авиакомпаний третьего эшелона, при этом ВВП сектора может сократиться на 7–10%, а в наиболее пессимистичном сценарии — более чем на 10%, — цитирует доклад ТАСС.

Эксперты считают, что российские перевозчики смогут компенсировать потери за счёт кредитов и помощи государства.

Как писал NEWS.ru, в апреле Россия окончательно закрыла международное авиасообщение, сохранив исключение только для эвакуационных рейсов за оказавшимися в других странах гражданами. Число пассажиров на внутренних рейсов сократилось из-за эпидемиологических ограничений в регионах.