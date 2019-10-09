https://static.news.ru/photo/ea085ab4-eaaa-11e9-9f35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Отменённые рейсы самолётов Boeing 737 Max сократили прибыль авиакомпании American Airlines Group Inc. примерно на $140 млн. Лоукостер объявил, что эти данные касаются третьего квартала 2019 года.

Как пишет Freedom finance , Boeing 737 Max в парке American Airlines не сможет летать как минимум до 15 января 2020 года.

Как писал News.ru, полёты новых лайнеров 737 MAX были приостановлены в марте 2019 года после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Корпорация Boeing пообещала выплатить компенсации родственникам 346 погибших. Они получат по $144,5 тысячи.

Следователи американского Национального совета по безопасности на транспорте полагают, что специалисты Boeing при проектировании лайнера модели 737 MAX неверно прогнозировали действия пилотов в нештатных ситуациях.

По некоторым данным, представители Boeing, работавшие над системой корректировки полёта снятых многими перевозчиками с эксплуатации лайнеров 737 MAX, оснастили её всего одним датчиком.