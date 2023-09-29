Акцизы на вино в России могут поднять в три раза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акцизы на вино в России могут увеличиться в три раза, следует из документа с поправками в Налоговый кодекс, опубликованного в электронной базе Госдумы. Правительство предлагает повысить ставку с 36 рублей за литр до 108 рублей с 1 мая будущего года.

Согласно документу данный акциз должен будет действовать до конца 2024 года. Очередное повышение произойдет в 2025 году (112 рублей) и в 2026 году (116 рублей).

Ранее сообщалось, что к октябрю 2023 года в России подорожает на 20% попкорн. Причиной повышения его стоимости стало увеличение цены зерна из-за дизеля и запчастей для сельхозтехники, которую закупают по новому курсу доллара. В настоящее время 23-килограммовый мешок зерна в розницу стоит фермерам 3000 рублей при прежней стоимости в 2,5 тысячи.