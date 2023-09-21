Попкорн в России резко подорожает осенью 2023 года Попкорн в России подорожает на 20% к октябрю 2023 года

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Попкорн в России подорожает на 20% к октябрю 2023 года, сообщает Telegram-канал Mash. Причиной повышения его стоимости стало увеличение цены зерна из-за дизеля и запчастей для сельхозтехники, которую закупают по новому курсу доллара.

Канал отмечает со ссылкой на крупную компанию-производителя зерна в России, что для сбора урожая необходимо много техники, в том числе тракторов, комбайнов, средства для защиты от вредителей и топливо. По данным Mash, в настоящее время 23-килограммовый мешок зерна в розницу стоит фермерам 3000 рублей при прежней стоимости в 2,5 тысячи.

Ранее гендиректор Mart Bespoke Properties Алексей Мартынцов заявил, что мебель в России до конца 2023 года может подорожать на 10–15%. По его словам, объем производства российской мебели при этом сократится до 20%. В то же время гендиректор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков отметил, что повышение цен связано с падением курса рубля и подорожанием импортных материалов. При этом исполнительный директор «Ангстрем» Вадим Чернушкин отметил, что цены в мебельных магазинах за последний год выросли на 12% из-за увеличения затрат на логистику и материалы для производства.

До этого генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов сообщил, что до конца этого года яйца могут подорожать на 15%, а мясо — на 5%. Он пояснил, что рост цен на яйца объясняется как сезонным фактором, так и падением рубля. Из-за ослабления нацвалюты импортные кормовые добавки, а также оборудование для производства дорожают.