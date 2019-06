В правительстве ФРГ расценивают недавний инцидент в Оманском заливе как «серьёзную провокацию». Об этом свидетельствуют данные экспертной группы, на которые ссылается германское издание Bild.

Вместе с тем собеседник издания допускает, что в эшелонах иранской власти есть «неоднородные силы, заинтересованные в эскалации конфликта». Мотивом такой группы в иранском руководстве может быть пробуксовка переговоров о сохранении ядерной сделки, предположил источник Bild. В ФРГ согласны с выводами отраслевых кругов, которые считают, что в водах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) применили торпеду или морскую мину.