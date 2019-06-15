В Европе связывают нападения на два танкера в Оманском заливе с замыслом определённых фракций в иранском руководстве. Об этом свидетельствуют данные, представленные экспертами германского правительства. В ФРГ полагают, что подобные действия с предположительно иранской стороны могут привести к реальному военному конфликту в регионе. Однако потенциальное вооружённое столкновения ставит вопросы и перед российским руководством. Один из них – какие действия предпринять в ответ на военно-политическое давление на Исламскую Республику.

В правительстве ФРГ расценивают недавний инцидент в Оманском заливе как «серьёзную провокацию». Об этом свидетельствуют данные экспертной группы, на которые ссылается германское издание Bild.

По мнению компетентных органов, речь идёт прежде всего о серьёзной провокации, которая может привести к военному конфликту, и он вряд ли будет отвечать интересам Ирана, – цитирует Bild одного из правительственных представителей.

Вместе с тем собеседник издания допускает, что в эшелонах иранской власти есть «неоднородные силы, заинтересованные в эскалации конфликта». Мотивом такой группы в иранском руководстве может быть пробуксовка переговоров о сохранении ядерной сделки, предположил источник Bild. В ФРГ согласны с выводами отраслевых кругов, которые считают, что в водах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) применили торпеду или морскую мину.

American officials released images they said show that Iran was involved in an attack on an oil tanker near the entrance to the Persian Gulf on Thursday https://t.co/bFIFSuXiGw pic.twitter.com/iveaDaP3zd — Bloomberg (@business) 14 июня 2019 г.

Bild обращает внимание на одно из предупреждений германских правительственных кругов о том, что любая конфронтация военного характера с Ираном приведёт к консолидации вокруг Исламской Республики других региональных сил.

Запад, похоже, не сомневается, кто несет ответственность за инцидент в Оманском заливе. В ночь на 14 июня военное командование США опубликовало видеозапись, на которой запечатлено, как экипаж иранского военного корабля, который, как утверждается, принадлежит Корпусу стражей Исламской революции (КСИР), снимает неразорвавшуюся мину с борта танкера Kokuka Courageous, ставшего жертвой нападения в Оманском заливе. В заявлении, которое распространил официальный представитель Центрального командования Вооружённых сил США (СЕНТКОМ) капитан Билл Урбан, говорится, что «патрульный катер КСИР класса «Гашти» приблизился к танкеру Kokuka Courageous и, как можно было наблюдать и как это было зафиксировано на видео, снял неразорвавшуюся магнитную мину с борта Kokuka Courageous». Вблизи второго атакованного суда – Front Altair – также было зафиксировано передвижение катера, предположительно принадлежащего КСИР.

Обострение в Оманском заливе выглядит настолько угрожающе с точки зрения возможных последствий, что «иранскую» тему нельзя было не поднять на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке 14 июня.

Потенциальный вооружённый конфликт заставит близких и относительно близких партнёров Ирана обдумывать возможные опции участия. 14 июня официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что его страна будет решительно защищать поставки нефти из ближневосточных стран вопреки всему.

Мы продолжим прилагать усилия ради обеспечения собственной энергетической безопасности, а также защиты законных прав своих национальных предприятий, — отметил дипломат на регулярном брифинге. — Китай — постоянный представитель Совета Безопасности ООН, мы поддерживаем контакты со странами региона и другими государствами по ситуации в [Персидском] заливе, предпринимаем активные меры для обеспечения там мира и стабильности.

Oil tanker ablaze in the Gulf of Oman. Likely #Iranian involvement of some kind. pic.twitter.com/tNKx9u8OfB — Strategic Sentinel (@StratSentinel) 13 июня 2019 г.

В российско-иранской экспертной среде полагают, что некоторые меры в случае конфликта между США и Ираном придётся выбирать и России. Как обращают внимание эксперты, одним из потенциальных вариантов реакции российской стороны на эскалацию является расширение объёмов поставок оружия Ирану. Аналитики напоминают, что в последние годы Москва уже предпринимала аналогичные шаги для изменения баланса сил на Ближнем Востоке.

Другим вариантом, который, как кажется, остаётся «на столе» российского руководства, можно считать ограниченную дислокацию военнослужащих на территории Исламской Республики. Впрочем, эта опция не нова. Стратегическое развёртывание сил было применено Россией в Венесуэле, когда РФ перебросила ограниченное число своего военного персонала и отправила туда Ту-160 для демонстрации флага, считай, защиты собственных интересов.

Третьим вариантом, как полагают эксперты, является помощь разведданными. Россия в прошлом, на первых этапах вторжения в Ирак, как указывала американское оборонное ведомство, передавала правительству Саддама Хусейна стратегически важную информацию о перемещении военных сил США в регионе.

Однако пока что России остаётся только просчитывать риски.