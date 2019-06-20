Инцидент с американским дроном, сбитым Ираном 20 июня, в очередной раз накалил и без того напряжённую ситуацию на Ближнем Востоке. В Тегеране заявляют, что беспилотник, уничтоженный ракетой «земля-воздух», находился над иранской территорией, Вашингтон же настаивает: аппарат был сбит в международном воздушном пространстве. На фоне заявлений Ирана о нежелании войны с кем бы то ни было, уничтожение дрона выглядит крайне тревожно. Более того, как считают опрошенные News.ru российские эксперты, в Тегеране сознательно идут на обострение ситуации.

Иран и раньше предпринимал разной степени успешности попытки сбивать американские беспилотники. Однако нынешний инцидент выделяется на их фоне. Сперва в Вашингтоне даже опровергли потерю аппарата, но вскоре подтвердили: дрон действительно был сбит. Иранские и некоторые западные СМИ утверждают, что речь идёт о RQ-4 Global Hawk — одном из наиболее оснащённых в арсенале США беспилотном летательном аппарате (БПЛА). Агентство Reuters, в свою очередь, со ссылкой на анонимный источник пишет о MQ-4C Triton, который также относится к категории «продвинутых» БПЛА — он был разработан на базе упомянутого RQ-4 Global Hawk. Позднее стало известно, что речь идёт о BAMS-D — одном из ранее переделанных из RQ-4A для морского патрулирования и разведки аппаратов. По данным американских военных, он был сбит иранской ракетной системой «земля-воздух» во время полёта в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом примерно в 23:35 по Гринвичу 19 июня 2019 года.

I've woken up to Iran shooting down an MQ-4C. Location indicates it was shot down by an S-200, being the only system with the range and high-altitude capability in the area. However, the IRGC claimed the shootdown and it's possible it was shot down by one of their mobile SAMs. pic.twitter.com/BMG3aD3S3b — Aᴍɪʀ (@AmirIGM) 20 июня 2019 г.

Инцидент произошёл на фоне заявлений официального Тегерана о том, что иранцы не желают военного конфликта с кем-либо.

Иран никогда не начнет войны, но даст сокрушительный ответ на любую агрессию, — заявил на днях президент исламской республики Хасан Рухани. — Если мы видим напряжённость в регионе сегодня, её глубинной причиной является экономическая война США против иранской нации. Когда эта война прекратится, мы увидим позитивные события.

Однако, полагают российские эксперты, Иран, а точнее — определённая группа в Корпусе стражей Исламской Революции (КСИР), — скорее всего, сам провоцирует эскалацию в условиях американского давления. Вашингтону же выгоднее проявлять сдержанность, стараясь не проникать в иранское воздушное пространство и не подвергать весьма дорогой аппарат риску быть сбитым, учитывая вполне чёткую установку Тегерана на уничтожение таких объектов, считает главный научный сотрудник Института Европы Александр Шумилин.

Произошедшее вполне соответствует интересам той группы людей, которые сейчас возглавляют КСИР и готовы подтвердить свою решимость в противостоянии США. И пока, на мой взгляд, всё свидетельствует о том, что Иран сознательно идёт на обострение, — отметил эксперт в беседе с News.ru.

Что касается технических возможностей Тегерана для уничтожения американских беспилотников, то таковые у КСИР имеются, считает военный аналитик Юрий Лямин. Сбитый сейчас BAMS-D — это большой морской патрульный и разведывательный БПЛА, напоминает эксперт, и поэтому он, должно быть, действовал на достаточно большой высоте, на которой из ПЗРК его вряд ли можно было поразить. Однако у КСИР Ирана, которые заявили о его уничтожении, в том районе есть ЗРК средней дальности, которые вполне могли его «достать», отмечает Юрий Лямин. Он также согласен с тем, что уничтожение дрона было показательным шагом, демонстрирующим, что Тегеран не боится давления со стороны США и готов жестко отстаивать свои интересы.

Что касается ответа со стороны США, то сложно сказать, каким он будет. В принципе, надо заметить, что это далеко не первый подобный инцидент, причём с обеих сторон, — напоминает эксперт. — К примеру, американцы пару лет назад в районе контролируемой ими зоны Ат-Танф в Сирии сбили два иранских ударных БПЛА Shahed-129, а иранцы в 2011-м захватили американский БПЛА RQ-170, вторгнувшийся в их воздушное пространство. В тех случаях обходилось без дальнейшей эскалации, остаётся надеяться, что и сейчас так будет, хотя обстановка становится всё напряжённее.

Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Напряжённость связана не только с общим ухудшением американо-иранских отношений, но и конкретно с недавними обвинениями Запада в адрес Тегерана в связи с атакой на нефтяные танкеры в Ормузском проливе. Как сообщают западные СМИ, незадолго до нападения на суда Иран также пытался сбить принадлежащий США дрон. А по следам атаки Вашингтон принял решение перебросить на Ближний Восток ЗРК Patriot, самолёты-разведчики и истребители. И, даже если после уничтожения дрона военное присутствие США в регионе не увеличится, некий ответ от американцев последует, считает Александр Шумилин: