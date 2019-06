Иран и раньше предпринимал разной степени успешности попытки сбивать американские беспилотники. Однако нынешний инцидент выделяется на их фоне. Сперва в Вашингтоне даже опровергли потерю аппарата, но вскоре подтвердили: дрон действительно был сбит. Иранские и некоторые западные СМИ утверждают, что речь идёт о RQ-4 Global Hawk — одном из наиболее оснащённых в арсенале США беспилотном летательном аппарате (БПЛА). Агентство Reuters, в свою очередь, со ссылкой на анонимный источник пишет о MQ-4C Triton, который также относится к категории «продвинутых» БПЛА — он был разработан на базе упомянутого RQ-4 Global Hawk. Позднее стало известно, что речь идёт о BAMS-D — одном из ранее переделанных из RQ-4A для морского патрулирования и разведки аппаратов. По данным американских военных, он был сбит иранской ракетной системой «земля-воздух» во время полёта в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом примерно в 23:35 по Гринвичу 19 июня 2019 года.

I've woken up to Iran shooting down an MQ-4C. Location indicates it was shot down by an S-200, being the only system with the range and high-altitude capability in the area. However, the IRGC claimed the shootdown and it's possible it was shot down by one of their mobile SAMs. pic.twitter.com/BMG3aD3S3b