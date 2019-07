Неожиданно из зала на сцену выбежал мужчина и начал поливать Ли из бутылки. Тот растерялся и лишь поинтересовался причиной такого поступка. Однако человеческий разум, в отличие от компьютерного, не всегда поддаётся логике, и глава компании через некоторое время продолжил выступление, отметив, что «в развитии искусственного интеллекта тоже много неожиданных вещей».

An incredible image was captured when Baidu CEO and chairman Robin Li addressed at the Baidu AI Developers Conference Wednesday. A man went up to the stage and poured a bottle of water on his head. Find out more: https://t.co/AVsUtjQaCw pic.twitter.com/Fa1PkUsTiJ