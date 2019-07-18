https://static.news.ru/photo/461fe76a-a945-11e9-9e7d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Mu Yu/Xinhua/Global Look Press

Засуха в КНДР оказала серьёзное негативное влияние на наиболее уязвимые группы населения страны, заявила в Женеве Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. По данным МФОКК и КП, отсутствие дождей привело к уменьшению ожидаемого объёма урожая вдвое.

В связи с этим в Северной Корее вырос уровень недоедания и распространения болезней, передаваемых через воду. Представитель МФОКК и КП Мухаммед Бабикер призвал действовать быстро, чтобы обеспечить продовольственную безопасность людей.

Федерация сообщила, что в продовольственной помощи нуждаются 10,1 млн граждан КНДР, то есть около 40% населения. Красный Крест выделил на борьбу с засухой 250 тысяч швейцарских франков, а также попросил мировое сообщество о дополнительном финансировании в размере 472 тысяч франков на закупку удобрений и гербицидов, а также ирригацию, обеспечение санитарии и борьбу с болезнями, передаваемыми через воду, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что мировой голод на протяжении последних трёх лет продолжает расти. Об этом сказано в специальном докладе ООН. По данным исследователей, доступа к достаточному количеству еды в 2018 году не имели 820 млн человек.